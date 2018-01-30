В Саудовской Аравии подозреваемых в коррупции принцев выпустили на свободу

Саудовских принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов освободили из заточения в пятизвездочном отеле Ritz Carlton. Номера покинули все 200 фигурантов антикоррупционного расследования.

Об этом 30 января сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters. По информации издания, в ближайшее время гостиница начнет работать в нормальном режиме.

В ноябре 2017 года Национальный антикоррупционный комитет Саудовской Аравии, возглавляемый наследным принцем Мухаммадом бен Салман Аль Саудом, взял под стражу около 200 человек — принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве и растратах. Тогда же газета The Wall Street Journal сообщила, что правительство страны намерено конфисковать у арестованных 800 миллиардов долларов.

По данным властей королевства, предполагаемые коррупционеры похитили более 100 миллиардов долларов. «Потенциальный масштаб коррупционной деятельности, которую мы обнаружили, очень велик», — отметил генеральный прокурор королевства Сауд аль-Муаджиб.

Ранее сообщалось, что задержанный принц Аль-Валид бин Талал, один из богатейших людей королевства, в обмен на отказ от обвинений предложил сделать «пожертвование» властям. Но генпрокурора страны не устроила сумма взноса.

Позже стало известно, что власти Саудовской Аравии намерены получить от арестованных в общей сложности 100 миллиардов долларов за урегулирование обвинений в коррупции.