Конькобежка Ольга Граф отказалась от поездки на Олимпиаду

Чемпионка России, двукратный бронзовый призер Сочи-2014 конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в XXIII Олимпийских играх в Пхёнчхане, несмотря на полученное приглашение. Свое решение спортсменка объяснила лишением её возможности бороться за медали в командной гонке из-за отстранения от соревнований других российских конькобежцев.

«Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась, – это командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России», – говорится в заявлении Ольги Граф на её странице в социальной сети, опубликованном 30 января. – Как спортсмен и как гражданин, я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях… Но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх…»

Неприглашение на Олимпиаду более половины конькобежцев из состава национальной сборной исключает возможность участия российских спортсменов в дисциплине «командная гонка преследования», отмечает Ольга Граф.

«В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане», – подытожила она.