Онлайн-образование: научите меня жить

В десятку популярности онлайн-курсов у пользователей из России вошел «Основы поиска дела жизни. Как перестать откладывать дела на потом?». «Фонтанка» изучила остальные запросы виртуальных студентов и возможности этого рынка.

Конкуренция в глобальном мире приводит к тому, что образование дорожает, люди откликаются на тренд учиться всю жизнь и легче меняют специальности. Знания для молодых и благополучных стали одной из главных ценностей.

Идея «вкладывать в себя» соответствует воззрениям поколений Y и Z (рожденным после 1981 года и, в частности, после 1996 года): иметь меньше вещей — больше впечатлений. И новые знания относятся к их числу. Некоторые, уже будучи взрослыми людьми, осваивают новые профессии, буквально «без отрыва от производства» (если работа позволяет), другие «для души» изучают экзотические языки или расширяют знания об искусстве. А заодно — тренируют волю: чтобы пройти любой курс до конца по доброй воле — нужна недюжинная целеустремленность. Особенно если вы взялись учить, допустим, китайский с нуля.

Образовательных платформ — множество: Coursera, «Открытое образование», «Лекториум», «Нетология», «Универсариум», Stepic, edX... У тех, кто владеет в необходимой мере иностранными языками, выбор курсов шире. И выше мотивация: виртуальное образование подразумевает возможность вполне реальных дипломов (при условии сдачи настоящего экзамена по окончании) ведущих зарубежных вузов. Но и российские университеты активно выходят на новое поле деятельности.

Например, Санкт-Петербургский государственный университет активно стал развивать направление онлайн-образования с 2016 года, и к весенней сессии 2018 года разместит 70 онлайн-курсов (на платформах Coursera, Stepik, «Национальное образование»). По просьбе «Фонтанки», в СПбГУ составили топ-5 курсов, пользовавшихся в 2017 году наибольшим спросом у виртуальных студентов. Самыми популярными оказались «Китайский язык для начинающих» (записалось 24 тысячи человек), «Психология сознания» (18 тысяч человек), «Психолингвистика» (17 тысяч человек), «Латинский язык» (11 тысяч человек) и «Ислам: история, культура, практика» (7 тысяч человек). Сколько из записавшихся прошли весь образовательный путь до конца — в Университете ответить не смогли: многие прослушивают лекции, а итоговый экзамен не сдают. Число получивших сертификаты в вузе не разглашают.

В ИТМО самыми популярными «Фонтанке» назвали курсы How to win coding competitions: secrets of champions («Как выигрывать конкурсы по программированию: секреты чемпионов» – курс на английском языке), курсы по веб-программированию и разработке веб-приложений, по основам менеджмента, компьютерной инженерной графике, интеллектуальной собственности, информатике и инновационной экономике. На 10 самых популярных записались около 100 тысяч человек. Правда, прошли обучение из них только 15 тысяч, а получили сертификаты, сдав экзамены с идентификацией личности, около тысячи человек — то есть один процент.

А в Политехническом университете в число самых популярных за 2017 год вошли курсы по экономике предприятия и по философии (каждый прослушали около 12 тысяч студентов), физической культуре (11 тысяч), маркетингу (8 тысяч), логистике и концепциям современного естествознания (по 7,5 тысяч студентов). За 2017 год университетом в целом было выдано порядка 4200 сертификатов.

Еще один гигант онлайн-образования — Высшая школа экономики: к концу прошлого учебного года вуз насчитал у себя свыше миллиона онлайн-студентов из 200 стран (70% из записавшихся в 2016 году жили за пределами России, больше трети курсов «Вышки» – англоязычные). Наибольшей популярностью у них пользовались курсы «Структура данных и алгоритмы», «Введение в машинное обучение» и «Теория игр». А наиболее высокие отзывы получили «Эконометрика», «Философия культуры» и «Основы корпоративных финансов».

Если смотреть, какие курсы числятся наиболее популярными на международной платформе Coursera (а их там свыше тысячи) по итогам 2017 года, то картина будет довольно однозначной — топ занимают курсы по компьютерным наукам и финансам. В частности, в десятку попали «Машинное обучение» и «Введение в математическое мышление» от Стэнфордского университета, «Биткоин и криптовалютные технологии» Принстонского университета, «Программирование для каждого» Университета Мичигана, «Английский для развития карьеры» Университета Пенсильвании, «Нейросети для машинного обучения» Университета Торонто и «Финансовые рынки» Йельского университета.

На платформе провели исследования по предпочтениям в разных странах. Так вот, Россия, как всегда, отличилась: ровно посредине десятки, вслед за двумя курсами по программированию на Python и двумя по основам разработки на С++ идет курс... «Основы поиска дела жизни. Часть 1. Как перестать откладывать дела на потом?»

Получать образование на некоторых платформах можно, зарегистрировавшись через аккаунт в соцсетях, из любой страны. В большинстве случаев образование будет бесплатным — заплатить придется только за экзамен на сертификат. На «Открытом образовании» он обойдется менее чем в 2 тысячи рублей, на иностранных ресурсах — например, 49 долларов – если это, положим, трехнедельный курс Гарварда о «Весне Священной» Игоря Стравинского или дороже — если это полноценная новая и к тому же востребованная специальность. Впрочем, в таком случае уже и само образование может быть платным: например, получение специализации в области науки о данных в Мичиганском университете обойдется в 2880 рублей в месяц.

Некоторые программы уже выстроены в сотрудничестве с потенциальными работодателями: например, Московский физико-технический институт разместил на Coursera курс по разработке интерфейсов совместный с «Яндексом», а по разработке веб-сервисов — с Mail.ru. Естественно, такие курсы становятся востребованными.

Впрочем, для получения полноценного образования онлайн одного курса недостаточно, даже если речь идет о смежных областях.

«Я прошел несколько онлайн-курсов, ездил в Москву на интенсив и постоянно смотрю на обучающие видео на YouTube, а также читаю профильную литературу, которая входит в списки европейских университетов (так как наши, к сожалению, в моей сфере слишком отсталые)», – делится опытом получения новой специальности анимационного дизайнера Илья. Первую коммерческую работу по новой специальности он смог выполнить спустя полгода. Но в его случае смена профессии не была кардинальной, и значительную часть навыков он уже имел.

Его тезка, вернувшийся путем онлайн-лекций к изучению китайского языка, признается, что даже не подозревал, как приятно ему было вновь встретиться с иероглифами — «как со старыми знакомыми». И, как сейчас говорят, «закрыть гештальт». Завершить начатое когда-то давно – еще одна из причин, по которым люди обращаются к онлайн-образованию. Возможно, прослушав курс «Как перестать откладывать дела на потом».

10 курсов, на которые можно записаться сейчас:

1. VR & 360 Video Production (Производство контента для виртуальной реальности и видео в формате 360 градусов — курс на английском языке). Google Daydream Impact. Платформа: Coursera. В программе курса: что такое 360-градусное видео и как оно вписывается в виртуальную реальность; нюансы и инструменты; свет, камера, действие; постпродакшн и публикация.

2. Теории денег. От ракушки до биткоин. Начало 2 февраля. Европейский университет в Санкт-Петербурге. Платформа: «Лекториум». В программе курса: определения и история денег, количественная теория денег, альтернативные теории денег, электронные деньги, криптовалюты.

3. Самолет: от пассажира к инженеру. Начало 8 февраля. Самарский университет. Платформа: «Лекториум». В программе курса: что такое качество и как им управлять, как планер самолета обеспечивает комфорт и безопасность пассажира, как двигатель самолета влияет на стоимость билета, безопасность и комфорт пассажира.

4. Управление личными финансами. Начало 19 февраля. Дальневосточный Федеральный Университет. Платформа «Универсариум». В программе курса: налоги в системе отношений «гражданин-государство», страховые платежи в государственные социальные внебюджетные фонды и их использование гражданами, бюджет домашнего хозяйства, управление финансами во взаимоотношениях с институтами страхования и кредитования, инструменты финансовой поддержки населения со стороны органов публичной власти.

5. Анализ инвестиционных проектов и программ. Начало 12 февраля. Высшая школа экономики. Платформа: «Открытое образование». В программе курса: основные игроки на рынке реального инвестирования, качественный анализ инвестиционных идей, инвестиционный проект и его финансовая модель, критерии проверки на экономическую эффективность, ловушки инвестиционной аналитики, экономический анализ рисков, источники финансирования, цена управленческой гибкости.

6. Английский язык. Подготовка к кандидатскому экзамену. Начало 15 февраля. СПбГУ. Платформа: «Открытое образование».

7. История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Начало 15 февраля. СПбГУ. Платформа: «Открытое образование». В программе курса: Александр Невский, Приневье в политике Великого Новгорода, основание Санкт-Петербурга, градостроительная основа петровского Санкт-Петербурга, управление столицей Российской империи, предки петербуржцев, петербургский модерн, эра конструктивизма, этапы развития петербургской промышленности, историческая память о битве за Ленинград и блокаде Ленинграда.

8. Правовое регулирование отношений в Интернете. Российская перспектива. Начало 15 февраля. СПбГУ. «Открытое образование». В программе курса: анархия и порядок в Интернете — правовые аспекты, борьба за право в интернете, системные правовые проблемы интернета, искусственный интеллект и роботы.

9. Арабский язык. Вводный курс. Начало 15 февраля. СПбГУ. Платформа: «Открытое образование».

10. Modern Art & Ideas (Современное искусство и идеи — курс на английском языке). The Museum of Modern Art (MOMA). Платформа Coursera. В программе курса: введение в современное искусство, места и пространства, искусство и идентичность, трансформация повседневных объектов, искусство и общество.

Алина Циопа