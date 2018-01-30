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30.01.2018 12:01

Под Тюменью покраснела река

В Тюменской области между поселком Новотарманский и деревней Молчанова река приобрела ярко-красный цвет.

Об этом 30 января сообщают очевидцы в группе «ВКонтакте» «ЧС Тюмень». В комментариях уточняют, что цвет реки напоминает кровь уже неделю, заявления в Роспотребнадзор и местную администрацию направлены, но реакции на них пока нет. Местные жители подозревают, что причиной ЧП стали химикаты, которые могли попасть в реку из теплиц в деревне Нориманово, которая расположена выше по течению.

 

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