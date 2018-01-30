Иск к МВД за застреленного петербуржца вырос до 4 миллионов

Мать погибшего в отделе полиции жителя Петербурга изменила исковые требования и просит взыскать с Министерства внутренних дел четыре миллиона рублей, а не полтора. Подспорьем служит недавнее решение ЕСПЧ о гибели еще одного петербуржца после общения с полицией.

Как сообщил «Фонтанке» 30 января адвокат Виталий Черкасов, об увеличении размера иска было заявлено на первом слушании в Замоскворецком суде столицы, к подсудности которого относятся дела против МВД. Истица Наталья Зверева мотивировала уточнение похожим процессом в Европейском суде по правам человека, взыскавшим в ноябре 2017 года 60 тысяч евро за смерть петербуржца Дениса Выржиковского после доставления из отдела полиции.

«Мы считаем, российские суды могут ориентироваться на практику ЕСПЧ», – объяснил равнение на европейское решение адвокат Виталий Черкасов.

К иску в Замоскворецком привел день 11 ноября 2015 года, когда в кабинете уголовного розыска 26-го отдела Красногвардейского УМВД выстрелом в голову из служебного пистолета был застрелен Дмитрий Демидов. Оперативник Андрей Артемьев обвинялся в убийстве, суд переквалифицировал инцидент на причинение смерти по неосторожности и отправил полицейского в колонию на 1 год 9 месяцев. С учетом проведенного в СИЗО Артемьев пробыл в исправительной колонии Кирово-Чепецка три месяца и вышел на свободу.