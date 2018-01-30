Дело бывших топ-менеджеров «Ленэнерго» возвращено в прокуратуру

Московский районный суд не стал рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывших руководителей «Ленэнерго» Андрея Сорочинского и Дениса Слепова. Дело возвращено в прокуратуру «для устранения противоречий».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в уголовном деле по обвинению Сорочинского и Слепова в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, усматриваются «существенные противоречия, которые не позволяют вынести законный и обоснованный приговор». Московским районным судом дело возвращено в прокуратуру.

Напомним, 10 мая 2017 года тот же Московский районный суд приговорил экс-гендиректора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского к 4 годам колонии общего режима, а экс-финдиректора компании Дениса Слепова — к 3 годам. Было установлено, что оба фигуранта злоупотребили должностными полномочиями при размещении свыше 13 млрд рублей на депозитах банка «Таврический» в 2013 – 2014 годах. Согласно выводам суда, они знали, что размещенные на данных вкладах денежные средства не являлись временно свободными, а были зарезервированы для оплаты задолженности перед поставщиками. В результате действий Сорочинского и Слепова наступили тяжкие последствия, выразившиеся в том числе в выделении из федерального бюджета 32 млрд рублей для оздоровления финансового положения «Ленэнерго».

Однако 22 декабря 2017 года апелляционная инстанция отменила приговор. По мнению вышестоящей инстанции, суд не привел в приговоре мотивов, по которым отверг доказательства стороны защиты, а также свои выводы о том, что выделение 32 млрд рублей из федерального бюджета обусловлено именно деятельностью обвиняемых. Меру пресечения изменили на подписку о невыезде, а дело отправили на новое рассмотрение.