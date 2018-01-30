В Кронштадте сотрудник ДПС забрал у иностранца 1500 рублей и отдал их в Следственный комитет

В Петербурге наряд ГИБДД остановил в Кронштадте «Форд», но вместо составления протокола отвез водителя в полицию, где оперативники организовали материал о даче взятки. Из Следственного комитета района автомобилист из Азербайджана ушел под честное слово, но полторы тысячи рублей ему не вернули.

По информации «Фонтанки», иномарку остановили за нарушение правил дорожного движения на Большевистской улице днем 29 января. За ее рулем находился 34-летний гражданин Азербайджана, и его, как водится в таких случаях, инспекторы попросили пересесть в служебную автомашину «Форд Мондео». В салоне машины ДПС нарушитель настолько настаивал на передаче суммы в полторы тысячи рублей за то, чтобы его отпустили без составления протокола об административном нарушении, что старший инспектор не выдержал и оформил ему взятку.

По данным «Фонтанки», мужчину доставили в полицию Кронштадта, где уже оперативники отдела экономической безопасности составили материал, после чего передали его в Следственный комитет района.

Оттуда задержанный вышел под обязательство о явке, а в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».