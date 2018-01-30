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30.01.2018 11:49

Запах побед и хирург Манчини

Швах с защитниками, россыпь молодежи и красивые голы: у "Зенита" три выходных, а "Фонтанка" рассказывает, как петербургский клуб готовится к погоне за «Локомотивом».
Запах побед и хирург Манчини
Сергей Михайличненко/"Фонтанка.ру"

В понедельник, 29 января, завершился первый зимний сбор "Зенита", который уже традиционно прошел в Объединенных Арабских Эмиратах. Отдел спорта "Фонтанки" пристально следил за двумя тренировочными неделями и подготовил очередную порцию соображений о "Зените" Роберто Манчини. 

Мы уже писали, что главная сенсация января – это не Виктор Файзулин, который прошел медосмотр (прямо скажем, будущее Виктора связано скорее с недвижимостью, нежели с футболом), а пятеро отцепленных футболистов основного состава. Мы много рассуждали летом о том, как идет процесс перестройки команды, и арифметикой пытались померить гармонию: к концу августа "Зенит" покинули 11 футболистов, и казалось, что это очень много. По итогам двух трансферных окон цифра выросла до 16: в Эмираты не полетели Артем Дзюба, Олег Шатов, Иван Новосельцев, Михаил Кержаков и Александр Анюков. 16 игроков – это заявка нынешнего ЦСКА на сезон. Можно однозначно утверждать: "Зенит" в январе 2018 года окончательно стал новой командой. От прежней команды остались вратари, Игорь Смольников да Александр Кокорин. Это уже даже не пластическая хирургия, которой подверглись носы футболистов "Зенита", впрочем, про носы позже.

Судьбы у отцепленных футболистов сложились по-разному: Анюков переподписал с "Зенитом" новый контракт (по нашей информации – на пониженных условиях) и стал играющим тренером у своего многолетнего партнера Константина Зырянова в "Зените-2". Новосельцев, Шатов и Михаил Кержаков уехали на сбор с "Зенитом-2", но слухи упорно отправляют Новосельцева и Дзюбу, оставшегося в Петербурге, в тульский "Арсенал": Дзюба играл у Миодрага Божовича в "Ростове", и, как говорят, жена Артема настаивала на варианте поближе к Москве. Что ждет Шатова с Кержаковым – загадка, но трансферное окно открыто до конца февраля, возможны разные варианты, но очевидно, что в главную команду игроки не вернутся.

"Зенит" взял на сбор шестерых молодых игроков: с командой в Эмираты поехали Илья Скроботов (17 лет), Никита Каккоев (18 лет), Андрей Панюков (23 года), Никита Гойло (19 лет), Кирилл Капленко (18 лет), Дмитрий Плетнев (20 лет). 

Три матча против "Копенгагена", "Славии" и китайского "Гуанчжоу Эвергранд" "Зенит" выиграл с общим счетом 14:2, и молодые люди провели достаточно игрового времени на поле, Панюков забил два мяча датчанам. Приехавший на сбор президент "Зенита" Сергей Фурсенко в интервью отметил важность подготовки футболистов для российского футбола (мол, Манчини много думает об этом, водит российских футболистов по полю за руку); сам Манчини в интервью сказал, что все так же нуждается в двух-трех игроках с российским паспортом (видимо, пятеро россиян, уехавших в "Зенит-2", были недостаточно хороши для нынешнего "Зенита") и в  очередной раз продемонстрировал умение провоцировать: "Путин сказал нам покупать русских футболистов, мы к нему прислушиваемся". Отдельно отметим, что такого президент России не говорил. 

Нам очевидно: будет ли футбольное будущее у этих мальчишек в "Зените" – сейчас не скажет никто. Может быть, какие-то ответы мы получим к середине мая: молодежь на сборы возили и Лучано Спаллетти, и Андре Виллаш-Боаш, и Мирче Луческу (у того же Каккоева январь 2017 года прошел абсолютно идентично). В официальных матчах те пацаны так и не засверкали, да и шанса им давать никто не собирался. Пока кейс Капленко, который уже провел по матчу за основу и в кубке, и в чемпионате, внушает скрытую надежду. В то же время – пока он такой один.

Очевидным образом самая проблемная линия "Зенита" на конец января – защита. Бóльшую часть сбора из-за травмы пропустил Игорь Смольников. Капитан команды Доменико Кришито вместе со своим агентом начал писать сценарий очередного сериала под названием "переподписание контракта": действующий у Кришито истекает летом; говорят, что жена Кришито Памела хочет, чтобы дети – два сына – в первый класс пошли в итальянскую школу; Доменико уже в воскресенье уехал в Геную лечиться – со стороны это все выглядит как очередная фаза контрактного стояния на Угре. Бранислав Иванович в начале сбора отправился обратно в Петербург, по нашей информации – обследовать загадочную травму глаза. Официальной информации о природе травмы нет, так же ничего не известно о сроках возвращения серба в общую группу. В двух матчах Далер Кузяев вынужденно играл правого защитника. Суровая арифметика: к концу первого сбора 2018 года у "Зенита" из 6 основных защитников выпали трое; понятно, что есть Дмитрий Богаев и Денис Терентьев (забивший два роскошных гола чехам и китайцам), есть молодые Каккоев и Скроботов, но 8 очков разницы от первого места с таким ералашем в обороне не отыгрываются. 

Одно из симпатичных впечатлений сборов – форма и настрой Антона Заболотного. Напомним, второй форвард "Тосно" перешел в "Зенит" уже в декабре, и тогда казалось, что этот трансфер в ротацию и на перспективу. Заболотный забил уже в первом матче против "Копенгагена", всего на сборе забил трижды – по разу в каждой встрече. Как верно отметил наш коллега Александр Кузьмин, которому мы желаем скорейшего выздоровления, это уже второй Заболотный за 8 лет в городе, основанном на болотах (первым был Николай Заболотный, вратарь дублирующего состава, чемпион турнира дублеров-2009). Удивительное стечение обстоятельств.

Еще одно явление, заслуживающее внимания: массовая мода на операции на перегородках. Массажист команды Сергей Колесников рассказал в интервью, что форма носа Александра Кокорина изменилась из-за операции на носовой перегородке, за ним последовали Дмитрий Полоз и Кузяев. Эмилиано Ригони также сделал аналогичную операцию во время зимней паузы и сформулировал в интервью: "Чувствую запах побед еще лучше". Оптимист. 

После многочисленных дискуссий с коллегами и попыток проанализировать составы в товарищеских матчах мы сообразили следующую версию стартового состава за месяц до конца зимы: Лунев в воротах, слева в обороне – Юрий Жирков, справа – Кузяев, безальтернативные два центральных – Миха Мевля и Эммануэль Маммана. Опорная зона – Матиас Краневиттер и Александр Ерохин: у Леандро Паредеса травма плюсневой кости, Кузяев играет в обороне на фланге. Линия – уже не ромб! – атаки: Себастьян Дриусси, Кокорин, Заболотный и Ригони. 

Ну и самое нежное на этих сборах – встречи со старыми героями "Зенита". Рядом с расположением команды проходил товарищеский матч чемпионов России: "Спартак" встречался с китайским клубом "Шанхай СИПГ", за который выступает Живанилду Вийейра до Соуза Халк (его гол с пенальти позволил москвичам начать сборы с поражения), а в матче со "Славией" команду из Праги на поле выводил Мигель Алвеш Данни. Мы смотрели интервью с мальчиками на "Зенит-ТВ" и утирали ностальгические слезы. 

До первого официального матча "Зенита" против "Селтика" остается чуть больше двух недель.  

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"


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