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30.01.2018 11:35

Государственный долг Петербурга вырос в два с половиной раза

Государственный долг Петербурга по состоянию на 1 января 2018 года составляет 34,8 миллиарда рублей. Об этом на заседании городского правительства 30 января заявил глава комитета финансов Алексей Корабельников.

По его данным, год назад долг составлял 13,7 млрд рублей. Алексей Корабельников пояснил, что для покрытия дефицита Петербурга комитет финансов в декабре 2017 года разместил облигации на сумму 30 млрд рублей. Ещё 4,7 млрд рублей город взял в кредит из федерального бюджета.

По словам чиновника, отношение долга к объёму доходов бюджета не превышает установленные на федеральном уровне нормативы в 7%. Доход городского бюджета в 2017 году составил 512 млрд рублей. Дефицит – 43,4 млрд рублей.

 

 


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