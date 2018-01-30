Девочка, пострадавшая при нападении на школу в Бурятии, пришла в себя
Девочка, которая впала в кому после нападения на школу в Улан-Удэ, пришла в себя. Об этом 29 января сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на РИА «Новости».
В центре медицины катастроф Бурятии уточнили, что состояние девочки остается тяжелым, но ест она уже самостоятельно. Напомним, ребенка оперировали совместно хирурги из петербургского Федерального научно-исследовательского центра им. В.А.Алмазова и больницы скорой помощи им. В.В. Ангапова в Улан-Удэ. Остальные четверо пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии.
Справка:
Напомним, ЧП произошло в Улан-Удэ утром 19 января. Во время урока в 7-м классе девятиклассник бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью. А потом начал наносить удары штык-ножом и топором учителю и пятерым школьникам. Мотивом следствие называет ненависть подростка к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками. Задержан сам нападавший, а также двое его одноклассников, которых СК считает соучастниками.