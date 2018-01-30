В Петербурге отправили в печь три с половиной центнера продуктов из ЕС

Три с лишним центнера санкционных продуктов забрали у продавцов на Южном рынке в Петербурге. Мясную и молочную продукцию уничтожили в печи.

Как сообщили 30 января в управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, совместный с таможенниками рейд провели в двух торговых точках на проспекте Юрия Гагарина. Ревизоры обнаружили 355 килограммов мясных, рыбных и молочных продуктов. На этикетках сосисок, колбасы, паштета, сыров и йогуртов значилось производство в странах Евросоюза, что определило их дальнейшую судьбу. Все продукты сожгли, а информацию о продавцах передали в правоохранительные и контрольно-надзорные органы.

Напомним, что в 2014 году в стране было введено продуктовое эмбарго. Кремль запретил импорт некоторых категорий продовольствия, в том числе сыров, мяса, птицы, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против России. Запрет действует до 31 декабря 2018 года.