Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»

Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год.

Героями календаря стали сотрудники компании в образах персонажей известных сказок. Уникальность календаря в том, что с помощью мобильного приложения можно «оживить» страницы. И волшебные герои, словно сошедшие со страницы сказок, заговорят на экранах ваших смартфонов. Достаточно скачать бесплатное приложение «Галамагия» в Appstore или Google Play, навести камеру смарфтона на страницу календаря, и на экране появится дополненная реальность.

На каждый календарный месяц придумана отдельная веселая история с участием сказочных героев и амбассадора компании «Галамарт» – бабули Галамартовны.

«Работая над концепцией календаря, мы хотели передать атмосферу чуда и волшебства, в которую с детства нас погружали именно сказки. В прошлом году над календарем работал модный глянцевый фотограф, и основной сюжетной темой было нестандартное применение знакомой всем домашней утвари. Календарь получился очень ярким и оригинальным. В этом году мы хотели сделать нечто особенное, с налетом волшебства. И новые технологии нам в этом помогли.»- рассказали представители компании «Галамарт».

Компания «Галамарт»

Очевидно, что такой календарь особенно понравится детям, которые постоянно фантазируют и представляют себя на месте персонажей из сказок.

К сожалению, календарь не продается, но специально для читателей Фонтанки мы разыграем 5 эксклюзивных экземпляров. Первые 5 читателей, которые назовут в комментариях своего любимого сказочного персонажа, получат календарь в подарок!

Компания «Галамарт»

Организатор акции ООО "КА-РЕ", ОГРН 1177746414812, юр. адрес: 121309, город Москва, Улица Большая Филёвская, дом 25, строение 1, комната 608, сроки акции 02.02.2018-09.02.2018г., подронее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения по телефону: 8 (800) 333-40-00