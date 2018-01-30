В России придумали новый штраф для автомобилистов

Сотрудники еще одного ведомства России смогут штрафовать водителей за отказ от остановки. Речь идет о таможенниках, которые могут заставить машину остановиться в приграничной зоне.

Как следует из опубликованного 30 января документа, летом 2017 года таможенникам разрешили останавливать машины. Сейчас предлагается добавить в Кодекс об административных правонарушениях штраф за неисполнение требований – до 800 рублей.

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