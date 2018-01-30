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30.01.2018 11:08

В России придумали новый штраф для автомобилистов

Сотрудники еще одного ведомства России смогут штрафовать водителей за отказ от остановки. Речь идет о таможенниках, которые могут заставить машину остановиться в приграничной зоне.

Как следует из опубликованного 30 января документа, летом 2017 года таможенникам разрешили останавливать машины. Сейчас предлагается добавить в Кодекс об административных правонарушениях штраф за неисполнение требований – до 800 рублей.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
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