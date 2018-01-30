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30.01.2018 11:01

Полтавченко поручил провести кадровую проверку в комитете по строительству

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 30 января на заседании правительства отчитал чиновников, которые не освоили бюджетные средства в 2017 году. Максимальная критика досталась комитету по строительству.

Как объяснил и.о. председателя комстроя Евгений Барановский, ведомству пришлось разорвать примерно два десятка контрактов в связи с тем, что подрядчики не отвечали нужным требованиям.

«Плохо сработали в 2017 году, хуже, чем в 2016 году. А ведь тогда год был сложнее. Времени нет – нельзя расслабляться. Вы говорите, что подрядчики плохие, но ведь это ваша задача выбирать нормальных подрядчиков. Вы прекрасно знаете всех участников рынка. Если есть желание делать «тяп-ляп», идите в другое место работать», – заявил в ответ губернатор. Он также поручил провести кадровую проверку в комитете по строительству, который хуже всех ведомств выполнил расходную часть бюджета (57,8%).

Также на заседании Полтавченко поручил чиновникам вовремя расплачиваться с подрядчиками. В случае, если за уже выполненные работы деньги будут выплачены после 15 декабря 2018 года, госслужащим пообещали увольнение.

Всего в 2017 году петербургские чиновники освоили бюджет на 96,6 %. Об этом заявил глава комитета по финансам Алексей Корабельников. По его словам, город потратил 555,5 млрд рублей в прошлом году. Практически на 100% исполнили бюджет районные администрации.

Доход бюджета в 2017 году составил 512 млрд рублей. Дефицит – 43,4 млрд рублей.


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