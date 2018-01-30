С застройщика «К55» взыскали 665 тысяч неустойки в пользу дольщицы

Петродворцовый районный суд обязал застройщика «Коннолахтинский 55» («К 55») выплатить неустойку за срыв сроков возведения дома. Дольщица получила 665 тысяч рублей. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе судебных приставов Петербурга 30 января.

Ранее судебный пристав уведомил компанию о возбуждении исполнительного производства, однако застройщик не торопился расплачиваться с клиенткой. После того, как набежали пени в размере 46 тысяч рублей, «К55» перевёл средства петербурженке.

Наше издание обратилось за комментарием в компанию, но пока не получило ответа.

В мае прошлого года прокуратура выявила нарушения прав дольщиков ЖК «Александрит» в Кировском районе Петербурга. ООО «К55», которое строило комплекс на Дачном проспекте, должно было сдать его в эксплуатацию в первом квартале 2016 года. К этому сроку строительство не завершилось. В 2017 году с ООО «К55» взыскали более двух миллионов рублей неустойки в пользу пяти дольщиков.