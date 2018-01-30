Полтавченко назвал попадание в «Кремлевский доклад» признанием его заслуг перед родиной

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко считает, что «попадание его фамилии в «рейтинг влиятельности российских руководителей», опубликованный 30 января Минфином США, говорит о признании заслуг перед Россией и Петербургом и свидетельствует о растущем вкладе города в российскую экономику». Об этом пишет в Твиттере пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.

Отметим, что в «петербургскую» часть списка, помимо Полтавченко, вошли: полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава «Газпрома» Алексей Миллер, совладельцы СМП Банка Аркадий и Борис Ротенберги, основатель Volga Group Геннадий Тимченко, председатель совета директоров банка "Россия" Юрий Ковальчук, банкир Олег Тиньков, основатель группы ЛСР Андрей Молчанов и т. д. А учитывая, что многие министры и силовики родом из Северной столицы, то фамилии из города на Неве могут составить едва ли не половину перечня.

Губернатор #спб Г. Полтавченко считает,что «попадание его фамилии в «рейтинг влиятельности российских руководителей», опубликованный сегодня Минфином США, говорит о признании заслуг перед Россией и Петербургом и свидетельствует о растущем вкладе города в российскую экономику». — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 30 января 2018 г.