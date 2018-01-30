Полтавченко назвал попадание в «Кремлевский доклад» признанием его заслуг перед родиной
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко считает, что «попадание его фамилии в «рейтинг влиятельности российских руководителей», опубликованный 30 января Минфином США, говорит о признании заслуг перед Россией и Петербургом и свидетельствует о растущем вкладе города в российскую экономику». Об этом пишет в Твиттере пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.
Отметим, что в «петербургскую» часть списка, помимо Полтавченко, вошли: полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава «Газпрома» Алексей Миллер, совладельцы СМП Банка Аркадий и Борис Ротенберги, основатель Volga Group Геннадий Тимченко, председатель совета директоров банка "Россия" Юрий Ковальчук, банкир Олег Тиньков, основатель группы ЛСР Андрей Молчанов и т. д. А учитывая, что многие министры и силовики родом из Северной столицы, то фамилии из города на Неве могут составить едва ли не половину перечня.
Губернатор #спб Г. Полтавченко считает,что «попадание его фамилии в «рейтинг влиятельности российских руководителей», опубликованный сегодня Минфином США, говорит о признании заслуг перед Россией и Петербургом и свидетельствует о растущем вкладе города в российскую экономику».— Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 30 января 2018 г.
Справка:
Министерство финансов США представило Конгрессу так называемый «Кремлевский доклад» в рамках закона о новых санкциях против России. Документ разделен на четыре части — «Президентская администрация», «Кабинет министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи». В список внесены 114 крупных российских чиновников, а также 96 олигархов, а именно все члены кабинета министров и администрации и все представители крупного бизнеса с состоянием свыше 1 миллиарда долларов.
При этом в министерстве уточнили, что попадание в список не означает автоматическое введение санкций и ограничений.