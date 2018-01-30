«Кремлёвский доклад» имеет секретное приложение

Список фигурантов «Кремлёвского доклада», представленного Конгрессу министерством финансов США, включает в себя большее количество имен чиновников и бизнесменов, нежели было заявлено ранее. Документ, как сообщили в американском ведомстве, содержит секретную часть с дополнительным списком.

Секретное приложение может включать лица, не вошедшие в приложение 1 и 2 несекретного доклада. Фигуранты секретного списка могут быть ниже по рангу или иметь состояние менее 1 миллиарда долларов, говорится в заявлении минфина.

«Кремлевский доклад» опубликован в рамках закона о новых санкциях против России. Документ разделен на четыре части — «Президентская администрация», «Кабинет министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи». В список внесены 114 крупных российских чиновников, а также 96 олигархов, а именно все члены кабинета министров и администрации и все представители крупного бизнеса с состоянием свыше 1 миллиарда долларов.