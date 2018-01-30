Apple вдвое сократит производство iPhone X из-за низких продаж

Компания Apple вдвое сократит производство iPhone X на три месяца. Причиной стали низкие продажи смартфона на ключевых рынках — европейском, американском и китайском.

Поставщиков комплектующих проинформировали о том, что целевой показатель производства будет снижен в первом квартале 2018 года с 40 миллионов гаджетов до 20 миллионов, пишет 30 января РИА Новости со ссылкой на The Nikkei Asian Review.

Отмечается, что производство более дешевых моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus останется на ранее запланированном уровне — около 30 миллионов смартфонов.

iPhone X поступил в продажу 3 ноября прошлого года. Покупатели неоднократно сообщали о дефектах новой модели. Так, поступали жалобы на загадочные полосы на экране гаджета, щелчки при сжимании корпуса, а также перезагрузку устройства сразу после включения.