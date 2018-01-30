Сотрудника Фонда капремонта оштрафовали за неторопливый ответ петербуржцу

Сотрудник фонда – регионального оператора капитального ремонта оштрафован за слишком медленную реакцию на заявление петербуржца. Горожанин ждал ответа два месяца. В результате к оперативности организации пришлось присмотреться прокуратуре.

«Прокуратура Выборгского района в связи с участившимися жалобами граждан на работу с обращениями НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в МКД» провела проверку организации работы фонда», – рассказали в надзорном ведомстве 30 января.

При проверке и вскрылись нарушения требований закона о порядке рассмотрения обращений. Так, в частности, один гражданин обратился в фонд в середине сентября 2017-го, а ответ получил только в ноябре. Вместо положенных 30 дней — почти два месяца.

В результате виновный сотрудник фонда получил административный протокол по ст. 5.59 КоАП РФ и оштрафован мировым судьей. Отметим, что санкция этой статьи предусматривает от 5 до 10 тысяч рублей штрафа.

Фонд капремонта был учрежден правительством Петербурга в лице комитета по управлению городским имуществом и выступает организатором капремонта в многоквартирных домах Северной столицы.