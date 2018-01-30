В Совфеде назвали «Кремлевский доклад» фактическим разрывом отношений с США

Включение в «кремлевский список» министерства финансов США практически всего руководства Российской Федерации говорит о «фактическом разрыве» отношений между двумя странами. С таким заявлением 30 января выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, включённый в санкционный список ещё в 2014 году.

«Ответ, конечно, будет. И он будет достойным. Они абсолютно не соразмерны тому, что вменяется в вину России»», — цитирует Джабарова РИА Новости.

Напомним, что министерство финансов США представило Конгрессу так называемый «Кремлевский доклад» в рамках закона о новых санкциях против России. Документ разделен на четыре части — «Президентская администрация», «Кабинет министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи». В список внесены 114 крупных российских чиновников, а также 96 олигархов, а именно все члены кабинета министров и администрации и все представители крупного бизнеса с состоянием свыше 1 миллиарда долларов.

При этом в министерстве уточнили, что попадание в список не означает автоматическое введение санкций и ограничений.