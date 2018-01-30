Петербурженка угнала машину, чтобы доехать до дома

Угон Citroen раскрыт в Кировском районе Петербурга. Как стало известно 30 января, машину нашли еще до того, как владелец осознал пропажу.

Иномарка была похищена накануне ночью, а к вечеру владелец «Ситроена» пришел в полицию и рассказал, что автомобиль стоял у 67-го дома по проспекту Ветеранов. Явка с повинной от преступника поступила буквально через 10 минут. Им оказалась 25-летняя женщина. Она заявила, что красть не хотела. Просто нужно было добраться до дома.

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