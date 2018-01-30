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13:02 30.01.2018
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30.01.2018 09:20

Вечеринка на проспекте Героев закончилась падением с 17-го этажа

Вечеринка в Красносельском районе Петербурга прервалась внезапной смертью хозяина квартиры. После того как юноша выпал с балкона, его несовершеннолетние гости испуганно разбежались по домам.

Как стало известно «Фонтанке», около семи утра 28 января под окнами дома по проспекту Героев, 24, прохожие заметили тело молодого человека. Погибший был одет в домашнее — без куртки и тёплой обуви. Приехавшие на место сотрудники полиции смогли установить, что юноша 22 лет выпал с балкона 17-го этажа. Позже выяснилось: ночь он проводил в компании несовершеннолетних друзей, которые после трагедии поспешили покинуть квартиру хозяина. Позже 14-летнего школьника, 15-летнего студента техникума и 17-летнюю учащуюся колледжа доставили в отдел полиции.

 


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СМИ2
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25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

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19.01.2018 10:00

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17.01.2018 12:36

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«Путин» взял Grammy

Новости компаний
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
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15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
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12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
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