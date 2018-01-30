Вечеринка на проспекте Героев закончилась падением с 17-го этажа

Вечеринка в Красносельском районе Петербурга прервалась внезапной смертью хозяина квартиры. После того как юноша выпал с балкона, его несовершеннолетние гости испуганно разбежались по домам.

Как стало известно «Фонтанке», около семи утра 28 января под окнами дома по проспекту Героев, 24, прохожие заметили тело молодого человека. Погибший был одет в домашнее — без куртки и тёплой обуви. Приехавшие на место сотрудники полиции смогли установить, что юноша 22 лет выпал с балкона 17-го этажа. Позже выяснилось: ночь он проводил в компании несовершеннолетних друзей, которые после трагедии поспешили покинуть квартиру хозяина. Позже 14-летнего школьника, 15-летнего студента техникума и 17-летнюю учащуюся колледжа доставили в отдел полиции.