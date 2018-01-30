В России хотят запретить высаживать «зайцев» на мороз

Министерство транспорта России предложило запретить высаживать безбилетных пассажиров на мороз. Законопроект уже находится на рассмотрении в правительстве.

В ведомстве уточнили, что необходимые поправки предлагается внести в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, пишет 30 января «Газета.ру» со ссылкой на «Известия».

В поправке к ст. 36.1 «Ответственность безбилетного лица…» говорится, что выгнать «зайца» можно «за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние». Также отмечается, что если безбилетник отказывается платить штраф, деньги придется взыскивать в судебном порядке.

В Минтрансе подчеркнули, что прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, которые все-таки высадят безбилетного пассажира.