ДТП и неожиданные работы: в Петербурге 7-балльные пробки

Движение в Петербурге утром 30 января близко в тому, чтобы быть парализованным. Плотность оценивается в 7 баллов из 10. Причины разные. Например, авария на проспекте Маршала Блюхера оставила водителям лишь одну полосу для проезда. Итог – почти 5-километровая пробка.

Жители Рыбацкого говорят, что давно не видели подобного коллапса. Причиной стало закрытие движения по двум полосам. По словам местных жителей, коммунальные службы работают с люком на дороге.

Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».