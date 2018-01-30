ДТП и неожиданные работы: в Петербурге 7-балльные пробки
Движение в Петербурге утром 30 января близко в тому, чтобы быть парализованным. Плотность оценивается в 7 баллов из 10. Причины разные. Например, авария на проспекте Маршала Блюхера оставила водителям лишь одну полосу для проезда. Итог – почти 5-километровая пробка.
Жители Рыбацкого говорят, что давно не видели подобного коллапса. Причиной стало закрытие движения по двум полосам. По словам местных жителей, коммунальные службы работают с люком на дороге.
Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».