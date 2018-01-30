«Подрывники» с Урала продолжают «минировать» Петербург

Третье за неделю сообщение о заложенной бомбе от уральских чекистов получают в Северной столице. На этот раз под прицел попала станция метро «Площадь Восстания».

Как стало известно «Фонтанке», 29 января, около 18:40, управление ФСБ Свердловской области передало петербургским коллегам письмо с предупреждением, которое пришло на электронную почту чекистов: «Дворец спорта Екатеринбурга и метро «Площадь Восстания» Санкт-Петербург заминированы». Уже через 10 минут после поступления этого сигнала вестибюль станции первой линии закрыли на проверку. В течение часа оперативные службы с собаками искали взрывчатые вещества на «Площади Восстания», но так ничего и не нашли. В 19:40 станция возобновила работу.

Ещё один тревожный звонок поступил 29 января на номер службы «112». 21-летний житель Красноярского края похвастался бомбой в кармане и пригрозил её взорвать у отеля «Герцен Хаус» на Большой Морской улице, 25. Стражи правопорядка задержали звонившего. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», он находится по подпиской о невыезде.