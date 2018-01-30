США включили в «Кремлёвский доклад» всё высшее российское руководство и олигархов

Министерство финансов США представило Конгрессу так называемый «Кремлевский доклад» в рамках закона о новых санкциях против России. Документ разделен на четыре части — «Президентская администрация», «Кабинет министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи». В список внесены 114 крупных российских чиновников, а также 96 олигархов, а именно все члены кабинета министров и администрации и все представители крупного бизнеса с состоянием свыше 1 миллиарда долларов.

Как следует из обнародованного 30 января документа, в докладе значатся пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава президентской администрации Андрей Вайно, его первый заместитель Алексей Громов, помощник президента Владислав Сурков. Также туда вошли премьер-министр России Дмитрий Медведев, вице-премьеры Игорь Шувалов и Аркадий Дворкович и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Кроме того, в перечне – председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава ФСБ Александр Бортников. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и мэр Москвы Сергей Собянин также упомянуты в документе.

В список попали миллиардеры Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, основатель и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко и Олег Тиньков, руководители госбанков ВТБ и Сбербанк Андрей Костин и Герман Греф, глава Внешэкономбанка Сергей Горьков, руководители РЖД, ОАК и «Аэрофлота», глава «Яндекса» Аркадий Волож и экс-совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер.

При этом в министерстве уточнили, что попадание в список не означает автоматическое введение санкций и ограничений. Отмечается, что в докладе имеется и секретная часть с дополнительной информацией.