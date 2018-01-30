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30.01.2018 08:26

Полиции Петербурга сообщили о домогательствах девятиклассниц к девушке из восьмого

Заявление о сексуальном насилии над школьницей поступило в полицию Приморского района Петербурга. Потерпевшая указала на двух старшеклассниц. 

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 29 января в 53-й отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что утром 18-го числа ее дочь-восьмиклассница подверглась надругательствам — прямо на территории школы. Обидчицами подросток назвала двух малознакомых ей девушек из девятого класса. 

Опрос девятиклассниц силовики намерены провести сегодня в присутствии социального педагога учебного заведения. 

 

  

 


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25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
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Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
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