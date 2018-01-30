Полиции Петербурга сообщили о домогательствах девятиклассниц к девушке из восьмого
Заявление о сексуальном насилии над школьницей поступило в полицию Приморского района Петербурга. Потерпевшая указала на двух старшеклассниц.
Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 29 января в 53-й отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что утром 18-го числа ее дочь-восьмиклассница подверглась надругательствам — прямо на территории школы. Обидчицами подросток назвала двух малознакомых ей девушек из девятого класса.
Опрос девятиклассниц силовики намерены провести сегодня в присутствии социального педагога учебного заведения.