В России предложили ввести регистрацию смартфонов для борьбы с серым импортом

В России предложили ввести обязательную регистрацию смартфонов в офисах мобильных операторов с помощью уникальных IMEI-идентификаторов. С инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), направив документ в Совет Федерации и Открытое правительство.

Как 30 января пишет газета «Коммерсантъ», гаджеты, планшеты, роутеры и охранные сигнализации предлагается разделить на белый, серый и черный списки. В последний внесут IMEI украденных или ввезенных незаконно устройств, что позволит бороться с так называемым серым импортом, а также оперативно блокировать гаджеты при потере или краже.

Первичная регистрация IMEI будет бесплатной при условии покупки одного смартфона в год. Легализация второго ввезенного устройства обойдется в сумму эквивалентную 20 долларам, а всех последующих — 30 долларам.

В Совете Федерации изданию прокомментировали, что пока не ознакомились с предложениями. В секретариате Открытого правительства на запрос не ответили.

IMEI — международный идентификатор мобильного оборудования, номер, делающий уникальным каждое устройство.