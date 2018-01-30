КС признал платежи за общедомовую собственность законными

Россияне обязаны перечислять деньги за содержание общего имущества в многоквартирных домах, но ставки платежей для одинаковых помещений сильно разниться не должны. Это следует из постановления, 29 января опубликованного на сайте Конституционного суда РФ.

Поводом изучить нормы Гражданского и Жилищного кодексов стала жалоба Сергея Логинова, который по договору о долевом участии приобрел однокомнатную квартиру в Ростове-на-Дону. Жители договорились, что управлять многоквартирным домом будет товарищество собственников жилья (ТСЖ), а на одном из собраний установили размер обязательных платежей за содержание общего имущества. За один квадратный метр с квартиры решили брать 25 рублей, с коммерческого помещения — 14 рублей, за машиноместо — 10 рублей. Логинова такая дифференциация не устроила, и слишком высокую плату для жилых помещений он попытался оспорить в суде. Там признавать решение общего собрания недействительным отказались.

В Конституционном суде отметили, что собственники вправе не только устанавливать размер платежей на общем собрании, но могут также учитывать характеристики помещений. Ограничением является разумность: размер взносов за один и тот же вид недвижимого имущества сильно различаться не должен. При этом закон не запрещает недовольным общим решением искать справедливости в суде.

«Суд не должен руководствоваться исключительно формальным критерием распределения бремени расходов по содержанию общего имущества и вправе признать решение общего собрания собственников недействительным, если придет к выводу о нарушении требований закона», – указано в постановлении.

В самой же плате за общедомовую собственность, которая поддерживает дом в надлежащем состоянии, КС ущемлений прав собственников не нашел. Оспариваемые нормы признаны соответствующими Конституции.