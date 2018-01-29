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30.01.2018 01:36

Как «простой парнишка с Нарвской» получил 4 порно-«Оскара» в США

Петербуржец Алексей Маетный, известный под псевдонимом Маркус Дюпри, с совершеннолетия снимается в порно и 29 января получил 4 главные награды секс-индустрии в Лос-Анджелесе. Как он объяснил "Фонтанке" - всё ради того, чтобы Россию уважали.
Как «простой парнишка с Нарвской» получил 4 порно-«Оскара» в США
Алексей Маетный/из личного архива

Четыре премии AVN Awards, которые в Штатах называют просто порно-«Оскарами», зафиксировали уважение боссов заокеанской порно-индустрии к Алексею Маетному. Они принесут ему в перспективе новые интересные контракты и заработки. А сам он просто мечтает построить дом на родине, под Петербургом, в котором мог бы жить все лето. А еще – изменить восприятие россиян в США.

Разговор с "Фонтанкой" Маетный начал с уверенного монолога:

– Так, возьмите листочек, ручку, записывайте. Алексей Маетный, родился 31 мая 1988 года. Закончил 11 классов, потом Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права на Литейном проспекте. Диплом у меня есть – специалист по связям с общественностью. Лишился девственности в 18 лет, за 2 недели до моего дня рождения. С 2007 года, через 3 месяца, начал сниматься в порно. Не пью, не курю, не употребляю. Видите, как говорю с вами. Видно, что не дурак. А то журналисты про меня пишут, что я какой-то гопник без образования, чуть ли не какой-то барыга!

- Сниматься начали в Петербурге?

– Да, в Петербурге. После меня Рокко Сифредди (итальянский порноактер и режиссер) забрал и привез в Европу. Учил меня всему, а потом привез в Америку 2,5 года назад.

- Обучение проходило не за партой?

– Да. Он меня (бил). В прямом смысле слова. Если я занимаюсь ерундой какой-то, то он даст мне подзатыльник. Очень жестко. Это он во мне воспитал характер.

- Он нужен какой-то особый?

– Вы представляете – русский парнишка с Нарвской приехал в Америку. Нужно иметь характер, чтобы тебя тут уважали, не считали за русского скобаря, выскочку, какого-то периферийного чувака, который пытается повыпендриваться. Если ты пытаешься себя позиционировать как скобарь, пытаешься показаться, выпендриться, то с тобой никто сотрудничать и разговаривать не будет. У людей менталитет другой совсем.

- Откуда у вас псевдоним появился?

– Это Рокко Сифредди мне дал. Маркус – это первый итальянский император. Он мне дал его, поскольку я был первый из России. Маркус звучало стильно.

- А Дюпри почему?

– А вот это я забыл уже, если честно, почему... Звучало просто хорошо вроде…

- В США прибыльнее работать, чем в Петербурге?

– Конечно, в Америке это другой уровень. Зарплата в 200 раз отличается, наверное, от российской.

- У вас сразу 4 порно-«Оскара». Это каждый за отдельный фильм?

– Да, каждая за отдельный. Всего 4 фильма. Самое главное, что мне дали за лучшую мужскую роль. Это как лучшему актеру «Оскара» дают. Это значит, что я лучший исполнитель в плане секса. Грубо говоря, (занимаюсь любовью) я круто. Потом мне дали номинацию "Лучшая анальная сцена", лучший "Double penetration" (двойное проникновение) и "лучшая групповая сцена".

Вручение премии

- Большая была конкуренция?

– Конечно. Представляете, в бизнесе 300 – 400 парней. Все известные лица. У них много наград до этого было. А я один русский.

- Кто был в жюри?

– Там большая коллегия, как и на«Оскаре». Они не показываются, никто не знает, кто это, чтобы никто не мог к ним никак подступиться.

- Награждение проходило официально?

– Да, в Америке это сильно афишируется. У меня сейчас и газета Guardian, и Rolling Stones интервью будут брать. В Америке даже сама номинация шла в прямом эфире.

- Вас поддерживают в России?

– Да, пишут в соцсети поздравления. Я очень приятно удивлен. Парни все поддерживают. Девушки гордятся. Вы вот на меня посмотрите, вы вот никогда не скажете, что я занимаюсь этим бизнесом. Я не выгляжу так. Нет татуировок, я не пропагандирую порно. Я стараюсь выглядеть интеллигентно. А вот если бы я был девушкой, наверняка было бы осуждение, мол, "проститутка".

- На Западе по-другому к девушкам относятся?

– Да, они здесь звезды. Здесь актрисы выходят замуж за известных людей – за рэперов, баскетболистов. А у нас отголоски СССР еще есть. Люди думают, что у нас всё просто – пришёл там, позанимался там 55 минут, и всё.

- А всё сложнее?

– Ну иди, 55 минут без остановки, попробуй с порнозвездами, которые тебя размажут как масло на хлеб, я посмотрю! А все там думают, что это так весело и круто. Стоит световик, звуковик, фотограф, два оператора, семь человек за камерой стоит, ну попробуй иди!

- Чувствую в вашем голосе какую-то обиду...

– Не, не, не, я просто костюм упаковываю, на съемки собираюсь. Я вообще патриот, потому что моя бабушка меня воспитывала так. Я люблю свою страну и скучаю. Я один, как феномен в этой индустрии. Я пытаюсь сделать так, чтобы нашу страну уважали.

- А почему тогда из России уехали?

– Сложилось так. Специально я не хотел уехать, не было такого. У меня была девушка в Петербурге, я её очень любил, если бы я продолжал с ней встречаться, то я никогда не уехал. Но она меня бросила.

- Ваша нынешняя супруга вас поддерживает?

– Ну вы представьте, ваш муж каждый день с новыми девушками. Но это его работа. Я отличаю умывальник от унитаза, как у нас говорят. Она это все видит и принимает. Она мне готовит и меня любит.

Алексей Маетный c женой

 

#familytime with my @themarkusdupree

Публикация от Bridgette B (@thisisbridgetteb)

- А в России может развиться порносфера, как в США?

– Нет, у нас другое государство. У нас на передачу "Пусть говорят" приходят знаменитости и пытаются там осуждать людей, как великие психологи и сексологи. А на самом деле я могу сам консультировать этих психологов и сексологов, потому что у меня опыт есть на практике. А у них опыт – это Интернет и какие-то там книжки и догадки.

- Само отношение к занятию отличается?

– Для нас порно это плохо. А для американцев смотреть порно – это нормально. Все это делают. И наши это все делают, но отношение другое. Наверное, потому, что у нас СССР был, и в тюрьму сажали на 8 лет только за то, что у тебя валюту нашли. Но винить наше государство нельзя, потому что без жесткого режима мы бы ничего не построили и страну бы не отстроили обратно после войны.

- Насколько долгий век у актера в этой индустрии?

– Рокко Сифредди 53 года. Представляете себе в Техасе родео, и там бык. Это вот Рокко Сифредди в 53 года.

- Вы хотите быть как он?

– Я просто делаю то, что мне нравится. Я же в школе вообще был застенчивый мальчик. Я девственность потерял в 18 лет. Я не пользовался популярностью у девушек в школе.

- Какие у вас планы дальше?

– Купить дом в Лос-Анджелесе, построить дом в Сосново, под Питером, где база "Связист". Летом жить в Питере, а все остальное время в США – на работе.

Прогулки по пригородам Петербурга

 

🌟💕When you feel like a princess @themarkusdupree ...#beautifulview#russia#mrandmrsdupree 🌟

Публикация от Bridgette B (@thisisbridgetteb)

Общался Илья Казаков, "Фонтанка.ру"


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Хотите всегда получать скидки первыми? Просто регистрируйтесь в программе лояльности «Крылья» и участвуйте в закрытой распродаже летних направлений «Уральских авиалиний»
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