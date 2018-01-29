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29.01.2018 23:11

Бельгийские националисты предложили отменить санкции против России

Депутаты партии «Фламандский интерес» внесли в бельгийский парламент резолюцию об отмене антироссийских санкций Евросоюза.

Как пишет 29 января «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер партии Филип Девинтер. «На первом этапе проект резолюции будет рассмотрен в комиссии по внешним делам Палаты представителей федерального парламента. Дата слушаний пока не назначена, однако мы ожидаем, что это произойдет вскоре после возвращения премьер-министра Шарля Мишеля, который с 29 по 31 января находится с визитом в России. Затем текст будет вынесен на пленарное заседание», – цитирует издание Девинтера. В резолюции, внесенной «Фламандским интересом», говорится, что санкции «не соответствуют международным нормам» и имеют «обратный экономический эффект». Отметим, в Бельгии уже предлагали принять подобную резолюцию в прошлом году, однако документ отклонили.

«Фламандский интерес» – крайне правая бельгийская партия, выступающая за независимость Фландрии, ограничение иммиграции и сохранение «традиционных фламандских ценностей».  Любопытно, что МИД России в своём докладе 2015 года «Неонацизм — опасный вызов правам человека, демократии и верховенству права» охарактеризовал партию как одну из «маргинальных организаций неонацистского толка».


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Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
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