Минобороны подтвердило перехват американского самолета-разведчика над Черным морем

В Минобороны России подтвердили, что истребитель Су-27 вылетал на перехват самолета-разведчика ВМС США над Черным морем.

Как пишет 29 января РБК со ссылкой на РИА «Новости», в Минобороны при этом опровергли информацию о том, что самолеты «опасно сближались». Напомним, ранее CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщал, что российский истребитель прошел всего в 2 метрах от разведчика США, который совершал полет над нейтральными водами Черного моря. https://www.fontanka.ru/2018/01/29/136/ В Минобороны заявили: «На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США». Военные уточнили, что «полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было».