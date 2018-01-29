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29.01.2018 22:16

Замглавы Приморского района: Разве может храм божий строиться без разрешения? Это решено свыше

В администрации Приморского района не считают, что для строительства православных храмов нужны разрешения или какие-то иные официальные документы, потому что это и так "решено свыше". По крайней мере, такое мнение высказал 29 января на публичных слушаниях по корректировке Правил землепользования и застройки зампред районной администрации Андрей Хобец.

Одна из местных жительниц рассказала на слушаниях, что РПЦ намерена построить в конце улицы Савушкина, на пересечении со Школьной улицей, большой пятиглавый храм высотой 32 метра. 

«Запланировано огромное 32-метровое здание. Публичных слушаний по превышению высотности не проводилось. Хотя по правилам там 17 метров. Мы знаем, что приход начал там строить малый храм, о котором никому не известно. На наши запросы в органы власти мы получили ответы, что это будет временное строение, которое потом будет разобрано. Хотя на деле его строят из бетонных блоков, это капитальное строительство. По нашим сведениям, при строительстве нет ни градплана, ни проекта планировки, ни разрешения Госстройнадзора. Мы написали в прокуратуру об этой ситуации. Прокуратура переслала запрос в КГА (комитет по градостроительству и архитектуре — прим. ред.), КГА, к нашему великому удивлению, порекомендовало приходу получить необходимые документы. После чего мы во второй раз написали в прокуратуру о том, что КГА фактически пытается узаконить незаконное строительство. У меня вопрос, почему для РПЦ у нас имеются отдельные условия для строительства, тогда как ни один инвестор в городе не имеет права строить без разрешительных документов?» – спросила жительница района.

Присутствовавшая на слушаниях сотрудница КГА Татьяна Семашко в ответ заявила, что этот вопрос не относится к теме обсуждения. А Андрей Хобец добавил: «Разве может храм божий строиться без разрешения? Это решено свыше. Вы же православные люди».


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