СМИ: Российский истребитель опасно сблизился с разведчиком ВМС США над Черным морем

Российский истребитель прошел на расстоянии менее 2 метров от американского самолета-разведчика Р-3 Orion.

Об этом 29 января сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. Действия российского самолета вынудили американский разведчик прервать миссию. Источники издания в ВМС США уточнили, что истребитель российских ВВС пролетел прямо перед разведчиком, из-за чего тот попал в зону «жесткой турбулентности». В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали инцидент.

Напомним, последнее опасное сближение американского и российского самолетов над Черным морем произошло в ноябре 2017 года. Су-30 пересек курс американского P-8A Poseidon — это также привело к сильной тряске. Тогда в Минобороны РФ подтвердили перехват американского самолета и назвали профессиональными действия российских пилотов.