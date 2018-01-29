Капитаном российской сборной по хоккею на Олимпиаде станет нападающий СКА

Капитаном российской команды по хоккею на зимних Играх в Пхенчхане станет нападающий петербургского СКА Павел Дацюк.

Как пишет «Коммерсантъ», об этом 29 января заявил главный тренер сборной Олег Знарок. Он уточнил, что подготовка к Олимпиаде идет по плану и напомнил, что хоккеистов могут отчислить из команды за нарушение правил, которые установил Международный олимпийский комитет (в частности, речь шла о том, что российский флаг им разрешено вывешивать только у себя в спальне).

Напомним, костяк российской сборной составляют игроки петербургского СКА и московского ЦСКА.