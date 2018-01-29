Депутат Рады: Радикалы сорвали празднование снятия блокады Ленинграда на Украине

Концерт в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Украине испортили радикалы. Ветеранов и детей заблокировали в здании «боевики в балаклавах».

Как сообщил в Facebook сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Украины Александр Вилкул, 29 января в Дом учителя города Днепропетровск, переименованного в Днепр, ворвались несколько десятков молодых людей, лица которых скрывали маски и балаклавы. В здании в это время проходил концерт для ветеранов и блокадников, организованный депутатами Днепропетровского городского совета. На мероприятии по случаю 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, по словам Вилкула, собралось 65 пожилых людей, переживших блокаду и проживающих в Днепре.

«Все эти люди старше 80 лет. Многие из них перенесли в жизни инсульты и инфаркты. Заблокированными в здании оказались также дети из творческого коллектива, подготовившие для стариков концертную программу», – пишет украинский парламентарий. Вилкул добавил, что «позорную провокацию» пресекли собственными силами. По его словам, имена зачинщиков и организаторов известны, но «власть бездействует и поощряет».