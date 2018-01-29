«Площадь Восстания» открыта после проверки

Станцию 1-й линии петербургского метро вернули пассажирам. Оставленные вещи, замеченные вечером 29 января, опасности не представляют.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, проверка на «Площади Восстания» заняла 50 минут. Ничего взрывоопасного в бесхозном предмете не нашли и удалили его со станции. С 19:40 оба наземных вестибюля открыли для пассажиров, с перехода на «Маяковской» сняли заградительную ленту.

Поезда следуют по красной ветке со всеми запланированными остановками.