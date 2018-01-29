Исповедь зомби или как пережить апокалипсис

Можно ли пережить зомби-апокалипсис? Что делать, если сосед оказался «живым мертвецом»? Вслед за миллиардером Илоном Маском с его огнеметом «Фонтанка» пыталась понять, что делать при зомби-апокалипсисе, если выдумка вдруг станет реальностью.

Американский миллиардер Илон Маск на днях развлек многочисленных подписчиков в Instagram видеороликом, в котором основатель международной платежной системы Paypal, а также компаний SpaceX и Tesla, демонстрирует возможности огнемета, предназначенного «для борьбы с зомби».

«Фонтанка» решила поверить известному изобретателю и предпринимателю, и выяснила, почему зомби из полумаргинальных сказочных персонажей «доросли» до мегапопулярных героев современной массовой культуры, к встрече с которыми готовятся тысячи людей по всему миру. И что, кроме шапочки из фольги, нас спасет.

Огнемет за 500 баксов

«Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!» — написал Илон Маск в Twitter. В итоге только за первые пять часов «предзаказа» Маску удалось продать 2 тыс. огнеметов стоимостью в 500 $ за штуку.

Удачная «коммерческая шутка» нашла живой отклик не только у фанатов Маска, но и у поклонников многочисленных фильмов, книг и компьютерных игр, в которых главные герои противостоят «живым мертвецам». Правда, по мнению фанатов зомби-культуры, спастись во время зомби-апокалипсиса можно и без огнемета.

Классика жанра

Наглядными пособиями на случай зомби-апокалипсиса могут служить такие известные киноленты, как «Рассвет Мертвецов», «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Война Миров Z», а также серия фильмов «Обитель Зла», «Репортаж», «28 дней спустя» с продолжением под названием «28 недель спустя».

Что касается сериалов, то, по мнению одного из руководителей и администратора самой популярной группы о зомби «ВКонтакте» Владимира Аветисова, «единственный достойный сериал про зомби – это всем известные «Ходячие Мертвецы».

«Руководство по выживанию среди зомби» (или «The Zombie Survival Guide») – это еще одно произведение, с которым просто необходимо ознакомиться любому, кто намерен спастись в условиях пандемии зомби-вируса (а, как известно, зомби – это существа, как правило, зараженные фантастическим вирусом и передающие эту заразу через кровь при укусе или при попадании на слизистые оболочки). Этот «гид» был написан в 2003 г. известным «зомбиведом» Максом Бруксом.

Рекомендации Брукса

Макс Брукс родился в «оскароносной» семье кинорежиссера Мела Брукса и прославился на всю Америку в качестве режиссера нескольких анимационных сериалов о супергероях. Весь мир узнал о Бруксе-младшем после того, как он написал несколько «зомби-книг» и снял по одной из них фильм «Война миров Z», застолбив за собой тем самым славу одного из главных в мире специалистов по зомби.

После смерти в июле 2017 года одного из классиков зомби-хоррора, автора «Ночи живых мертвецов» Джорджа Ромеро, именно Брукс стал олицетворять собой сложившуюся к этому времени массовую культуру «фантастической нежити». И в вопросах апокалипсиса он разбирается, как никто другой.

Согласно рекомендациям Брукса, среди зомби может выжить тот, кто оперативно найдет все самое необходимое: чистую воду, пищу, медикаменты, источники электропитания, рацию и, разумеется, оружие. При этом автор «Руководства» уточняет, что «оружие с лезвием не требует перезарядки». Мачете, ножи и топоры – вот, по мнению Брукса, идеальные средства защиты от «живых мертвецов».

Также Брукс советует в случае нашествия зомби и распространения вируса держаться подальше от населенных пунктов. Если же катастрофа застала вас в мегаполисе, то нужно постараться поскорее найти транспорт (в идеале – инкассаторский броневик с полным баком, но и велосипед подойдет даже лучше, чем обычный легковой автомобиль) и поскорее «сматывать удочки». «Нет безопасного места, есть только более безопасное и менее», – пишет Брукс в «Руководстве».

Русские зомби мороза не боятся

«Самая главная рекомендация – это быть готовым к зомби-апокалипсису», – говорит Владимир Аветисов, администратор группы «Зомби Апокалипсис» «ВКонтакте». По его словам, нужно быть в хорошей физической форме, обладать навыками для выживания, владеть огнестрельным и холодным оружием, «ну и всегда стрелять им в голову – это классика», – добавляет собеседник «Фонтанки».

По словам Владимира Аветисова, аудитория их сообщества насчитывает более 40 тыс. подписчиков и состоит из очень разных людей, в том числе, и тех, кто «реально верит и готовится к зомби-апокалипсису». Также темой интересуются поклонники зомби-фильмов и компьютерных игр, любители походов, квестов, оружия, среди которых, кстати, немало «милитаристов и военнослужащих».

«В России у зомби-апокалипсиса будет своя специфика, – то ли фантазирует, а то ли нагнетает руководитель самого популярного зомби-паблика «ВКонтакте». «Во-первых, русский климат и холодная погода. Во-вторых, Россия не очень равномерно населена, поэтому инфицированных в некоторых частях страны будет меньше, чем в других», – рассуждает собеседник «Фонтанки».

Проблемы городским жителям, которые постараются покинуть очаги зомби-эпидемии, создадут машины и пробки. «Выезд из города будет очень проблематичен, как и сама процедура эвакуации. Инфекция в центральных городах распространиться очень быстро», – предполагает Владимир Аветисов, а потом говорит, что Россия сможет дать отпор любой напасти. «Я думаю, большинство не будет прятаться, и люди сами устроят охоту на зомби, а вот эффективно это будет или нет – проверим только на деле», – говорит собеседник «Фонтанки».

Операция «Контр-Зомби»

В США существует разработанный Министерством обороны план выживания в случае зомби-эпидемии. Называется этот документ CONOP 8888 (Counter-Zombie Dominance Operations). Он предусматривает порядок действий в случае возникновения «особой обстановки».

Дело не в том, что американцы видят в зомби-апокалипсисе реальную угрозу. Этот известный всем фанатам зомби-культуры документ был создан в 2009-2010 гг. Стратегическим командованием Вооружённых сил США в качестве «совершенно невероятного сценария, который никто и никогда не примет по ошибке за реальный план действий». Правда, они и перемещение Санта-Клауса в режиме он-лайн отслеживают.

Этот документ не носит грифа «секретно». В 2014 году выдержки из CONOP 8888 были опубликованы в журнале Foreign Policy под заголовком «У Пентагона есть план, как остановить наступление зомби-апокалипсиса. Серьезно».

Существуют ли подобные учебные планы у российских вооруженных сил, «Фонтанке» не известно.

Даниил Ширяев, "Фонтанка.ру"