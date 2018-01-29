Лахта Центр дорос до проектных 462 метров

На башню петербургского небоскрёба-рекордсмена установили шпиль, «дорастив» Лахта Центр до проектной высоты. К отметке в 462 метра от нулевой здание добиралось два с половиной года.

Как сообщили в пресс-службе МФК, 29 января на башне многофункционального комплекса, в котором разместится штаб-квартира группы «Газпром», завершили монтаж шпиля. Финальные метры главному зданию добавляли без привлечения вертолетной техники – конструкцию на высоте в 462 метра смонтировали с помощью самого высокого крана в Европе. После окончания строительства с расположенной в шпиле обзорной площадки можно будет любоваться видами, которые раньше были доступны только с самолета. Доминанту уже обеспечили световым ограждением и зажгли на вершине авиационные огни.

«Высотное здание Лахта Центра достигло расчетной высоты, и мы ожидаем завершения строительства всего комплекса в проектные сроки до конца 2018 года» – отметила Елена Илюхина, генеральный директор комплекса, член правления ПАО «Газпром нефть».

Справка:

Лахта Центр – многофункциональный общественно-деловой комплекс с будущей штаб-квартирой «Газпрома» на Лахтинском проспекте. Общая его площадь составляет около 400 тысяч квадратных метров. Строительство начали в 2012 году, два с половиной года ушло на возведение наземной части. В октябре 2017 года ещё недостроенный небоскреб преодолел отметку в 384 метра и стал самым высоким в Европе.