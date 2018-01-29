«Фонтанка» за 60 секунд — 29 января

Совладелец СМП Банка Борис Ротенберг дал «Фонтанке» интервью. Рассказал, как дважды горел в машине. Добрая ламповая беседа. Без политики.

Спорт спортом, а санкции по расписанию. «Силовые машины» заявили, что тот, кто включил их в новый санкционный список, — желтая рыба и не вкуривает норм Всемирной торговой организации.

Сегодня все ждали «Кремлевский доклад» и боялись, как дети. Ну и мы не упустили возможности понагнетать. Нервничайте. Все будет плохо.

Петербургский главк поиграл в ревизорро в публичном доме в Приморском районе. Опубликовали душещипательный фоторепортаж о том, как там все устроено, — где-то в главке прозябает бытописатель.

В Финляндии без особой интриги переизбрали на второй срок президента. Смотрите, как это бывает у них.

В Псковской области улетел в кювет рейсовый автобус на Литву. Все живы, но компенсации положены.

Известный певец и композитор Игорь Корнелюк, написавший «Бандитский Петербург» и «Подожди, дожди» пишет бессмертную оперу «Полироль». Мусоргский одобряет.