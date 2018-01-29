Петербургу обещают ветреный и скользкий вторник

Последний вторник января в Петербурге рискует стать очередным «днем жестянщика». Водителям напоминают о внимательности как к соседям по дороге, так и к неуклюжим пешеходам.

Как сообщили в городском МЧС со ссылкой на Гидрометцентр, 30 января в Северной столице солнца ждать не стоит. Синоптики обещают облачную погоду и небольшой снег, который будет идти весь день. Температура за окном ночью опустится до -6, к обеду на пару градусов потеплеет. В течение суток будет дуть восточный и северо-восточный ветер, порывы которого могут достигать 10 метров в секунду.

Утром на дорогах автомобилистов встретит гололедица. В МЧС напоминают о правилах безопасности и рекомендуют ездить с осторожностью и соблюдать скоростной режим.