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29.01.2018 19:00

Петербургу обещают ветреный и скользкий вторник

Последний вторник января в Петербурге рискует стать очередным «днем жестянщика». Водителям напоминают о внимательности как к соседям по дороге, так и к неуклюжим пешеходам.

Как сообщили в городском МЧС со ссылкой на Гидрометцентр, 30 января в Северной столице солнца ждать не стоит. Синоптики обещают облачную погоду и небольшой снег, который будет идти весь день. Температура за окном ночью опустится до -6, к обеду на пару градусов потеплеет. В течение суток будет дуть восточный и северо-восточный ветер, порывы которого могут достигать 10 метров в секунду. 

Утром на дорогах автомобилистов встретит гололедица. В МЧС напоминают о правилах безопасности и рекомендуют ездить с осторожностью и соблюдать скоростной режим.


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