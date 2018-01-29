Setl City приступила к остеклению новой школы в Калининском районе

Setl City устанавливает окна в строящейся школе на территории ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе Санкт-Петербурга. В здании ведутся кровельные работы, специалисты монтируют внутренние инженерные сети.

В 4-этажной школе, рассчитанной на 825 учеников, спроектированы два бассейна. Общая площадь здания – почти 20 тыс. кв. м. В школе предусмотрены помещения для мастерских, естественно-научных лабораторий, малый и большой спортивные залы, актовый зал, библиотека. Во дворе строится спортивный стадион.

Плановый срок ввода школы в эксплуатацию – 4 квартал 2018 года. К этому времени будет полностью выполнено благоустройство, высажены деревья и кустарники.

Напомним, ЖК «Полюстрово Парк» от Setl City располагается в обжитом спальном районе, в 10 минутах езды от станции метро «Лесная». Внутреннее пространство комплекса разделено на 4 уютных двора. Фасады разновысотных секций согласно проекту оформят в ярких синих и оранжево-красных тонах. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

ЖК "Полюстрово Парк" - застройщик ООО "Сэтл Сити", разрешение на строительство № 78-004-0169-2015 от 02.10.2015 г., https://www.setlcity.ru/ projects/polyustrovo-park/ declarations

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Справка о компании «Петербургская Недвижимость»