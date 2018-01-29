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29.01.2018 18:54

Госорганы переложили свою работу на частные компании и заплатили за это 14 миллиардов

Счетная палата России представила доклад об обоснованности и эффективности закупок госорганов за последние 2,5 года. 

Аудиторы сообщили 29 января, что государственные учреждения с начала 2015-го по середину 2017-го (всего за 2,5 года) закупили на 14 млрд рублей работы и услуги, которые должны были выполнять сами. В пример аудитор Максим Рохмистров привел Минпромторг, в котором нормативные правовые акты в сфере технопарков готовили ассоциации-объединения этих самых технопарков, «то есть напрямую заинтересованные организации», – уточнили в Счетной палате. В Минэнерго отдельные приказы и акты правительства готовили ООО «Карана» (учредитель — американская компания) и ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» (учредитель — голландская компания). «Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации», – заявил Рохмистров.

Причем аудитор подчеркнул, что госорганы систематически привлекают к выполнению своих полномочий сторонние организации: «Неурегулированность данной проблемы создает риски двойного расходования бюджетных средств, влияния частных организаций на государственную политику, информационной преференции отдельным организациям, коррупционные риски и возможность «утечки» информации», – уверены в Счетной палате. 

По итогам проверки ведомство направило представления в Минэнерго, Минпромторг, ФГБУ «НЦКТП Минтранса России» и обращение в Генеральную прокуратуру. 


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