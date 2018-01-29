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29.01.2018 19:36

Красавицы сразятся за теннисный титул в Петербурге

Еще никогда состав женского теннисного турнира Ladies Trophy 2018 не был настолько силен. В Петербург приехали сразу 5 теннисисток из ТОП-10. Они мало того, что отлично играют в теннис, еще и поразительно красивы.
Красавицы сразятся за теннисный титул в Петербурге

Женский теннисный турнир St.Petersburg Ladies Trophy-2018 стартовал в Петербурге 29 января. На кортах «СИБУР Арены» выступят сразу пять теннисисток, входящих в десятку сильнейших в мире. В их числе первый и второй номер мирового рейтинга. Настолько мощного теннисного состава Петербург еще точно не видел. Сейчас мы вам их покажем.

Каролин Возняцки (Дания)

Победитель итогового турнира WTA 2017 года. Первый номер мирового рейтинга, первая ракетка турнира и одна из самых сексуальных теннисисток. Не будем много писать. Просто наслаждайтесь.

Красавицы сразятся за теннисный титул в Петербурге

Симона Халеп (Румыния)

Когда только стало известно об ее участии на турнире в Петербурге, была номером 1. Но вскоре ее обошла Возняцки, отодвинув Халеп на второе место. Их соперничество обещает стать главной интригой Ladies Trophy-2018.

 

:)

Публикация от Simona Halep (@simonahalep)

Елена Остапенко (Латвия)

Шестая ракетка мира и третий номер петербургского турнира. Возможно, главная сенсация 2017 года. В июне 2017 года Остапенко завоевала свой первый титул турнира Большого Шлема, выиграв Открытый чемпионат Франции. По ходу турнира она разделалась с самой Возняцки, а в финале победила Халеп.

Красавицы сразятся за теннисный титул в Петербурге

Каролин Гарсия (Франция)

«Эта девочка когда-нибудь будет первой ракеткой мира. Каролин Гарсия – вот это игрок. И я первый это сказал», – в 2011 году Энди Маррей предрекал 17-летней Гарсия большое будущее. Далеко не сразу, но она начала оправдывать такие громкие авансы. Сейчас Гарсия — седьмая в мировом рейтинге и четвертая на кортах «СИБУР Арены». Ворваться в ТОП-10 ей позволили две победы подряд на турнирах в Китае в 2017 году. 

Красавицы сразятся за теннисный титул в Петербурге

 

Кристина Младенович

Десятый номер мирового рейтинга и пятая на Ladies Trophy-2018. 2017-й стал для нее не самым успешным, хотя начиналось все неплохо: стартовав в конце ТОП-50, к лету она приблизилась к десятке, сыграв в четырех финалах и взяв один титул. Но потом начался спад. На сегодняшний день в ее активе серия из 15 поражений подряд. Младенович не может никого обыграть уже полгода. Давно никто настолько вплотную не подходил к вечному антирекорду WTA – 17 поражений подряд. Мы искренне желаем, чтобы именно в Петербурге серия Младенович прервалась. Все-таки действующий чемпион Ladies Trophy.

Красавицы сразятся за теннисный титул в Петербурге

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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