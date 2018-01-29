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30.01.2018 14:49

Таможня заглянула в чемоданчик

Операторы tax free не сливали таможне данные о зарубежных покупках богатых россиян, о чем накануне сообщали СМИ. Как выяснила «Фонтанка», клиенты бизнес-джетов стали жертвами не утечки, а международной операции.
Таможня заглянула в чемоданчик
Максим Кимерлинг/Коммерсантъ

Никакого систематического сотрудничества российских с иностранными правоохранительными органами, кроме как в отдельных случаях, по конкретным персоналиям или в рамках спецопераций, нет. Переполошившая клиентов частных самолетов усиленная проверка на таможне – разовая история. В этом "Фонтанку"  хором убеждали сразу несколько источников. 

О том, что возвращающиеся из-за рубежа состоятельные россияне попали под пристальное внимание таможни, утром 29 января сообщили «Ведомости». По данным издания, сотрудники постов в аэропортах не просто выборочно останавливали путешественников, но едва ли не были вооруженны списком их дорогих незадекларированных покупок. В итоге было изъято люксовых часов и ювелирных украшений на сумму около 200 млн рублей и назначено более 40 экспертиз. Источником утечки, по версии издания, могли стать системы tax free, причем слив носит системный характер.
 

По российским законам пошлиной не облагаются заграничные покупки общей стоимостью до 10 тыcяч евро для авиапутешественников и до 1,5 тысяч евро для тех, кто пересек границу по земле. С суммы сверх этого порога нужно заплатить налог 30%. Нарушителям этих правил грозят конфискация товара и штраф в размере от половины до двукратного размера его стоимости.

Как правило, незадекларированные товары редко ввозят для себя и гораздо чаще – для последующей перепродажи. Если с них не уплачен налог, то стоимость будет меньше, чем у официальных дистрибьюторов. Потребителям предметов роскоши не чуждо желание сэкономить. Для этого они готовы пережить даже потерю товарного вида упаковки. Чаще всего с вещей, дорогих часов, ювелирных украшений снимают бирки и упаковывают в чемодан как личные вещи или даже надевают на себя, при этом коробку везет третье лицо. Таким образом, доказать, что вещь новая, и узнать ее стоимость проблематично, признались "Фонтанке" в таможенном ведомстве.

Обычно контрабандистов ищут среди пассажиров обычных авиалиний. Однако в последнее время проверкам подверглись и клиенты бизнес-авиации, которые к вниманию таможенников, мягко говоря, не привыкли. Это, по версии «Ведомостей», может означать одно: таможня наладила системное информирование о всех покупках, которые российские граждане совершают за рубежом. Источником таких данных могут быть системы tax free и сотрудники зарубежных правоохранительных органов, сообщило издание со ссылкой на неназванных собеседников и экспертов. Причем такая информация поступает системно и оперативно.

Однако в версиях чересчур много допущений. В то, что коммерческая компания, услугами которой пользуются покупатели, чтобы вернуть налог на добавленную стоимость, раскрывает их персональные данные по доброй воле, верится с трудом. От мысли, что зарубежная полиция знает все о тратах российских путешественников и с радостью делится информацией с российскими коллегами, тоже не по себе. Особенно после внесения в Госдуму инициатив по снижению порога беспошлинного ввоза и ужесточения правил оформления международных посылок.

Сама таможня информацию о существовании у нее всевидящего ока раскрывать не стала. В комментарии ФТС, который приводит издание finanz.ru, ведомство подтвердило, что с декабря пресекло «несколько десятков попыток ввоза дорогих часов, украшений, одежды и аксессуаров». Глава ведомства Владимир Булавин в беседе с РБК упомянул о существовании некой «постоянно действующей системы, которая позволяет пресекать ввоз через аэропорты незадекларированных дорогостоящих товаров», добавив, что здесь не обошлось без помощи зарубежных коллег.

Операторы tax free в комментариях "Фонтанке" отмели подозрения в утечке данных.

«Мы не делимся информацией о покупках ни с налоговой службой, ни с таможенной, ни с российской, ни с финской, ни с какой бы то ни было еще. Не очень понятно, с какой целью нужно было так пугать потребителей», – заявил Казимир Эрнрот (Casimir Ehrnrooth), управляющий директор Global Blue в Финляндии и Швеции. По его словам, ни специальной договоренности, ни автоматической системы передачи данных не существует. Единственное, как можно получить информацию, это официальный запрос правоохранительных органов, но для этого нужна заявка по конкретному лицу. «Такие случаи есть, но я не могу делиться подробностями», – подчеркнул он. Другой международный оператор, Premier Tax Free, на момент публикации не ответил на вопрос «Фонтанки».

По данным «Фонтанки», в данном случае речь идет все-таки не о системном информировании, а о разовой акции. В декабре 2017 года ФТС приняла участие в международной таможенной операции, целью которой было пресечь незадекларированную перевозку ценностей. Как рассказал источник в таможенном ведомстве, она проходила во всех российских аэропортах, но, понятно, интересантов было больше в Москве. Это не исключение все-таки, но нечастый пример, – в этот раз помимо пассажиров обычных авиалиний проверкам подвергались клиенты бизнес-джетов, что стало для многих сюрпризом. Считая, что статус оградит их от любопытства таможенников, они проявляют меньше бдительности.

По словам собеседника издания, таможенники действительно получали наводки от иностранных коллег. Не исключено, что косвенно они могут быть связаны с возвратом tax free: иностранные таможни могут получать данные о тех, кто тратил много денег за рубежом, поскольку ставят печати на чеках tax free. Но порой не требуется даже этого: люди часто сохраняют чеки, если получают возврат не наличными, а на карту. Их таможенники находят при выборочной проверке.

Слова таможенников подтверждают и в компаниях бизнес-авиации. В декабре таможня действительно проводила акцию в российских аэропортах, рассказал "Фонтанке" владелец работающей в Москве и Петербурге компании. Причем, по его словам, она была направлена на борьбу не с контрабандой, а с отмыванием. «Сейчас идет политика деофшоризации и возвращения капитала в Россию», – рассказал он. По его словам, часы и украшения состоятельные россияне, как правило, декларируют, и с ними проблем не возникает. А вот зато с предметами искусства, ценность которых бывает сложно обосновать, нередко возникают конфликты с таможенниками.

В ГК «А-Групп», оказывающей услуги бизнес-авиации в Шереметьево и Пулково, заверили, что таможня терминалов бизнес-авиации работает «по тому же принципу, как в обычном аэропорту», в том числе проводя выборочные проверки. Однако, по словам представителя компании Надежды Туровской, жалоб от клиентов о каких-то конфликтах с таможенниками компания не получала. Артем Румянцев, генеральный директор ATM JET Ltd, также сообщил, что его пассажиры претензий не получали.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Tax free - международная практика возврата налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным покупателям. В большинстве стран осуществляется глобальными операторами Global Blue и Premier Tax Free (Fintrax), которые возмещают налог покупателю, выезжающему на родину, а затем получают возмещение от государства, в котором произошла покупка, удерживая за собой небольшой процент. Размер возмещения зависит от ставки НДС, действующей в конкретной стране. Например, в Великобритании – 20%, в Германии – 19%, в Италии — 22%. В России система tax free должна заработать в 2018 году, однако механизм возврата пока не разработан.


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Хотите всегда получать скидки первыми? Просто регистрируйтесь в программе лояльности «Крылья» и участвуйте в закрытой распродаже летних направлений «Уральских авиалиний»
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