«Девятый вал» неустоек: как строительные компании держатся на плаву

В условиях турбулентности рынка, падающего спроса на жилье и огромного количества судебных исков по неустойкам, главное – иметь подушку безопасности.

Фраза о том, что ООО «СК «Дальпитерстрой» лидирует в городе по суммам выплат неустоек, муссируется сейчас во многих СМИ. Однако никто до сих пор не задался вопросом: а откуда, собственно, компания берет такие деньги? Как вообще в эти тяжелые кризисные времена, выплачивая умопомрачительные суммы истцам, можно продолжать работать и, более того, строить планы на будущее?

Действительно, многомиллионные иски сильно бьют по карману компании. Это естественным образом влияет на темпы возведения жилых домов, а также объектов социальной инфраструктуры. Деньги, которые планировались на строительство детских садов, поликлиник и школ, сейчас практически целиком уходят в руки недовольных дольщиков. И эта тенденция только растет. В подобной ситуации сегодня находятся многие застройщики. Некоторые из них уже прекратили свою деятельность. По данным Рейтингового агентства строительного комплекса, в прошлом году неплатежеспособными признали себя 3 тысячи 180 организаций – это на 17,3% больше, чем в предыдущем году. Только в III квартале с рынка ушли около 700 строительных организаций. Как же удается выживать остальным, рассказал генеральный директор ООО «СК «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров:

«Дело в том, что наши активы сосредоточены не только в строительной отрасли. В собственности «Дальпитерстроя» находятся нефтяные скважины, сельскохозяйственные угодья, заводы по производству строительных материалов, энергоснабжающие предприятия, несколько управляющих компаний, агентство недвижимости, интернет-провайдер и, конечно же, земельный банк. Эта «подушка безопасности» позволяет нам сегодня компенсировать издержки по неустойкам и вообще уверенно смотреть в будущее. Судебные тяжбы с дольщиками – вещь, конечно, изнурительная, но это не повод опускать руки, для такой большой организации, как наша. Мы продолжаем вести работы по строительству уже начатых объектов. Кроме того, в ближайшем будущем приступим к реализации новых проектов, разрешения на их строительство уже получено».

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»