Взрывчатку на «Невском проспекте» не нашли

На станции 2-й линии петербургского метрополитена завершили проверку бесхозных вещей, замеченных вечером 29 января. Ничего взрывоопасного в них не обнаружили.

Как сообщили в пресс-службе подземки, из-за подозрительного предмета работа «Невского проспекта» была парализована почти на сорок минут. После проверки находку удалили со станции. С 18.24 наземные вестибюли полностью открыли для пассажиров, с перехода на «Гостином дворе» сняли заградительную ленту, а поездам разрешили останавливаться на «Невском проспекте».