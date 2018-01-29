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29.01.2018 18:31

Взрывчатку на «Невском проспекте» не нашли

На станции 2-й линии петербургского метрополитена завершили проверку бесхозных вещей, замеченных вечером 29 января. Ничего взрывоопасного в них не обнаружили. 

Как сообщили в пресс-службе подземки, из-за подозрительного предмета работа «Невского проспекта» была парализована почти на сорок минут. После проверки находку удалили со станции. С 18.24 наземные вестибюли полностью открыли для пассажиров, с перехода на «Гостином дворе» сняли заградительную ленту, а поездам разрешили останавливаться на «Невском проспекте».


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https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
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