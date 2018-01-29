24 января распахнул двери полностью реконструированный магазин КЕЙ на Нарвской

Открывшийся после реконструкции в декабре 2017 года супермаркет КЕЙ на площади Стачек снова порадует покупателей своим открытием, но уже в полном объеме. Если в декабре гости смогли посетить только часть магазина, то с 24 января их ждет прогулка по полноценному супермаркету с новыми отделами и большим выбором товаров, а также праздничные акции с выгодными скидками.

Обновленный цифровой супермаркет КЕЙ расположен в универмаге «Кировский», напротив станции метро. Так что добраться до магазина и уехать обратно с тяжелыми пакетами полезных покупок не составит труда.

После полного открытия торговая площадь магазина увеличилась до весьма внушительных размеров – 607,5 кв. м. Здесь покупатели смогут не только найти все, что им нужно, но и рассмотреть вблизи товары электронной техники и даже потрогать их. Открытая выкладка – оригинальная концепция торговой сети КЕЙ, которая редко встречается в супермаркетах подобного типа. Идея активно продвигается компанией, ведь ее миссия – установление общего языка между человеком и техникой. Благодаря прямому доступу к товару, покупатель может самостоятельно изучить изделие и оценить его качество.

Магазин "Кей"

Реконструированный супермаркет порадовал посетителей удобной навигацией по залу и богатым разнообразием качественных товаров:

большой выбор TV;

широкий спектр товаров бытовой техники (пылесосы и роботы-пылесосы, утюги, обогреватели)

товары для кухни (тостеры, кофемашины, соковыжималки, комбайны, блендеры, мультиварки, чайники и др.);

товары из категории «умный дом» (управление климатом и электричеством, всевозможные датчики);

устройства для заботы о красоте и здоровье;

с портивные гаджеты;

портивные гаджеты; настольные игры и подарки;

акустика (наушники, колонки, аудиосистемы);

цифровая электроника (компьютеры, моноблоки, ноутбуки, смартфоны и аксессуары для них);

печатающая и оргтехника (принтеры, сканеры, МФУ, картриджи) и мн. др.

Магазин "Кей"

В честь открытия магазина в полном объеме всех покупателей ожидают подарочные купоны на скидки, подарки и бонусы при покупке ноутбуков, телевизоров, пылесосов, товаров для красоты и здоровья, акустику и др.

Подробнее об условиях получения купонов, скидок, бонусов от магазина можно узнать у продавцов магазина КЕЙ на Нарвской на сайте магазина КЕЙ по ссылке: https://key.ru/actions/promo- narvskay/