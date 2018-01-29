Пока Петербург теряет, Москва зарабатывает миллиарды на платной парковке

В течение 2017 года бюджет Москвы заработал на платных стоянках 3,7 миллиарда рублей. Об этом стало известно 29 января. Для сравнения: Петербург за два года потерял на них миллиард.

По словам столичных чиновников, все вырученные средства пошли на благоустройство города. Тенденцию обещают сохранить и в 2018-м.

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Любопытно, что платные стоянки в Москве заработали в 2012-м и за пять лет принесли бюджету около 15 млрд рублей. При этом сказались и на скорости движения в городе: она выросла на 13%.

Петербург пока похвастаться подобным достижением не может. На то, чтобы создать пилотную зону в центре города в период с 2014 по 2016 год, потратили около 300 миллионов рублей (и еще более 300 миллионов ежегодно в 2017 и 2018 годах). Добросовестные водители принесли в бюджет 217,4 млн рублей за два года. Недобросовестные автолюбители приносят убытки – за два года они составляют около миллиарда рублей. Проблема в том, что город до сих пор не может штрафовать за неоплату стоянки.