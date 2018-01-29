СМИ: Мутко по-прежнему занимается ЧМ-2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев расширил полномочия вице-премьера Виталия Мутко в сфере проведения крупных спортивных мероприятий и оставил за ним подготовку к чемпионату мира по футболу-2018.

На сайте правительства России обновлен список обязанностей Мутко: вместо «организации, подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года» там теперь значится «организация, подготовка и проведение крупных спортивных мероприятий». В пресс-службе вице-премьера «Интерфаксу» сообщили, что это «формальное изменение», а на уровне правительства за ЧМ-2018 по-прежнему отвечает Мутко.

Напомним, 4 января 2018-го Медведев подписал распоряжение об исключении вице-премьера Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018». В СМИ писали, что решение может быть связано с судебными разбирательствами между Мутко и Международным олимпийским комитетом. Незадолго до этого вице-премьер приостановил и руководство Российским футбольным союзом. Впрочем, как уже писали в СМИ, уход с этих постов Мутко может быть формальностью для того, чтобы успокоить международные спортивные организации.